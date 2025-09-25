Veículos de Comunicação
Início Dourados

Programa

Picadinha recebe edição do ‘UEMS na Comunidade’ com atendimentos e ações cidadãs

Kátia Kuratone

O evento acontece na Escola Municipal Geraldino Neves Corrêa, das 13h às 17h . (Divulgação)
Nesta sexta-feira (26), o distrito da Picadinha – que fica a 20 km de Dourados – recebe a edição do programa “UEMS na Comunidade”, em parceria com a Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul (UEMS).

O evento acontece na Escola Municipal Geraldino Neves Corrêa, das 13h às 17h e reúne estudantes, professores, profissionais da universidade e a população local para prestar serviços gratuitos, promover cidadania e reforçar a aproximação entre a universidade e a comunidade.

A FUNTRAB, que é a Fundação do Trabalho de Mato Grosso do Sul, participa do programa levando atendimentos à comunidade, como divulgação de formas de ingresso na UEMS e informações sobre bolsas-auxílio.

A ação reunirá atendimentos jurídicos, orientação na área da saúde, oficinas educativas, atividades culturais e serviços de orientação em diversas áreas. A iniciativa tem como objetivo ampliar o acesso da população a serviços necessários, estimular a inclusão social e fortalecer a educação cidadã no município, com a participação de estudantes e docentes engajados em ações de extensão universitária.

Sobre o programa ‘UEMS na Comunidade’

O ‘UEMS na Comunidade’ é uma iniciativa de extensão universitária que une ensino, pesquisa e atendimento à comunidade. A ideia central é transformar a relação entre universidade e sociedade por meio de ações concretas: atendimento médico e jurídico, orientação técnica, atividades culturais, cursos e projetos de pesquisa aplicada que respondam às demandas locais.

Através dessas atividades, a UEMS busca promover a inclusão de grupos sociais vulneráveis, ampliar o acesso à educação superior e contribuir para o desenvolvimento sustentável e a melhoria da saúde pública na região.

