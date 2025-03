Pistas na BR-163 em Naviraí estão liberadas e tráfego volta à normalidade

As pistas da rodovia BR-163 no quilômetro 126, em Naviraí, foram liberadas e o tráfego já flui normalmente, segundo informações da assessoria da CCR MS Via.

De acordo com a concessionária, por volta das 15h30 desta segunda-feira (24), as pistas foram liberadas e o tráfego voltou à normalidade na região.

A BR-163 amanheceu completamente interditada nesta segunda-feira (24) no quilômetro 126, em Naviraí, sul de Mato Grosso do Sul, onde cerca de 200 integrantes do Movimento Popular de Luta (MPL) montaram barricadas desde às 5h.

O protesto, que também atingiu as cidades de Mundo Novo, Anaurilândia, Nova Alvorada do Sul e Campo Grande, é resultado da frustração de 4 mil famílias ligadas ao movimento, que cobram do Governo Federal uma solução para a reforma agrária no estado.