Plantão Eleitoral acontece de 20 a 24 de outubro em todo o MS

Começa nesta segunda-feira (20) o plantão especial da Justiça Eleitoral de Mato Grosso do Sul, para facilitar o acesso dos eleitores aos serviços oferecidos pelos cartórios eleitorais e polos de atendimento do TRE-MS. A ação segue até o dia 24 de outubro, em todos os os cartórios e postos de atendimento da Justiça Eleitoral no Estado, das 8 às 18h.

Segundo as informações, será possível realizar regularização do título, cadastro biométrico, atualização de dados, transferência de local de votação e esclarecer dúvidas sobre o processo eleitoral.

Além do atendimento presencial, alguns serviços continuam disponíveis de forma on-line, pelo aplicativo e-Título e pelo Autoatendimento Eleitoral, disponível no site do Tribunal Superior Eleitoral.

Clique aqui para conferir os endereços e contatos das unidades da Justiça Eleitoral em Mato Grosso do Sul.