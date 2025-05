PM apreende veículo com 800 pacotes de cigarros contrabandeados

Nesta quinta-feira (22), a Polícia Militar apreendeu um carregamento de 800 pacotes de cigarros contrabandeados do Paraguai. A ação ocorreu nas proximidades do assentamento Dorcelina Folador, durante patrulhamento da equipe do 2º Grupamento da PM subordinado ao 4º BPM.

Os policiais avistaram um veículo Ford Fiesta Sedan, de cor prata e placas de Ivinhema (MS), em atitude suspeita. Ao abordar o veículo, os policiais constataram que o condutor e o passageiro transportavam uma grande quantidade de cigarros de origem paraguaia. Questionado, o motorista afirmou estar realizando um frete da cidade de Pedro Juan Caballero, no Paraguai, com destino a Campo Grande (MS), em companhia do passageiro.

A equipe conduziu os autores ao Grupamento da PM em Itamarati, onde foi realizada a conferência da carga, totalizando 800 pacotes de cigarros contrabandeados. A Polícia Federal de Ponta Porã foi acionada e, conforme orientação recebida, o veículo e a mercadoria foram encaminhados à Receita Federal do município.