PM divulga balanço com 42 ocorrências durante o período de Carnaval em Dourados

A Operação Especial em Dourados realizada no período do Carnaval pelo 3º Batalhão de Polícia Militar (3º BPM) e a 9ª Companhia Independente de Polícia Militar (9ª CIPM) registrou um total de 42 ocorrências.

De acordo com as informações divulgadas, a maior incidência de registros foi relacionada à violência doméstica, com 11 casos. Além disso, um indivíduo foi preso por descumprimento de medida protetiva de urgência.

A operação, entre os dias 28 de fevereiro e 4 de março, resultou na prisão de um suspeito por homicídio e em três flagrantes de receptação. No combate ao tráfico de drogas, três pessoas foram presas em flagrante. A PM também realizou três autuações por direção perigosa de veículo e duas por perturbação do sossego.

Houve ainda o registro de três furtos e a recuperação de três veículos roubados ou furtados. Um motorista foi flagrado dirigindo sob efeito de álcool.

A Operação Especial em Dourados tinha o objetivo de garantir a segurança durante o feriado prolongado de Carnaval, reforçando a segurança pública e coibindo práticas criminosas no período festivo.

“O patrulhamento foi intensificado para garantir a tranquilidade da população e a ordem pública. As abordagens e fiscalizações foram fundamentais para prevenir delitos e prender indivíduos em situação de flagrante”, destacou a nota da corporação.