PM prende homem acusado de matar a própria irmã

A Polícia Militar prendeu na noite da última sexta-feira (25), Edivaldo Vieira, de 41 anos, acusado de matar a própria irmã, Juliete Vieira, 35, com uma facada no pescoço, em uma residência no Bairro Sol Nascente, em Naviraí, cidade à 138 km de Dourados. Esse é o 19º feminicídio registrado em Mato Grosso do Sul em 2025.

Conforme as informações do boletim de ocorrência, os envolvidos estavam ingerindo bebida alcóolica, quando iniciaram uma discussão, partindo para agressões físicas. Foi então que, de posse de uma faca, Edivaldo deu o golpe fatal no pescoço da irmã. Um outro homem, de 62 anos, estava no local e tentou separar a briga, sofrendo ferimentos no rosto.

A PM foi acionada e, ao chegar no local, encontrou o autor sentando em frente de casa, bastante abalado. Equipe do Corpo de Bombeiros também foi acionada, mas ao tentar realizar os primeiros socorros, constataram o óbito.

Edivaldo e o idoso ferido foram encaminhados ao hospital, onde passaram por exames médicos, e posteriormente encaminhados à Delegacia de Polícia Civil para as providências cabíveis.