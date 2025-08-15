PMA autua funcionário de empresa por queima irregular de resíduos sólidos em Dourados

Durante a Operação Focus 2025 em Dourados, a equipe da sede do 2º Batalhão de Polícia Militar Ambiental (2º BPMA) flagrou a queima irregular de resíduos sólidos a céu aberto nas proximidades do presídio Estadual. Foi aplicada multa administrativa no valor de R$ 3.000,00.

Nesta quinta (14), a equipe foi acionada por denúncia anônima e constatou que, ao lado de um barracão de uma empresa de transporte, havia um buraco contendo diversos tipos de resíduos, como lixo doméstico, plásticos, carcaças de pneus, metais diversos e peças de aço — aparentemente componentes de pastilhas de freio.

O fogo, que teria início no buraco, saiu do controle e se alastrou pelo pátio da empresa, atingindo ainda o terreno de uma empresa vizinha. A área atingida por vegetação composta por gramíneas foi de aproximadamente 1,80 hectare.

O responsável pela atividade foi autuado com base na Lei Estadual nº 90/1980, na Lei Federal nº 12.305/2010 (Política Nacional de Resíduos Sólidos) e na Resolução Conjunta Semadesc/IMASUL nº 004/2025, que suspendeu todas as licenças de queima controlada no estado.

A Polícia Militar Ambiental reforça que a queima irregular de resíduos e vegetação é crime ambiental e, além de prejudicar a fauna, flora e a qualidade do ar, pode gerar incêndios de grandes proporções.