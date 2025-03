PMA divulga dados da Operação Pesca Legal 2025 com resultados positivos na preservação ambiental

Empreendedorismo

Empreendedora Gisele Além é a palestrante do programa 'Despertar para o Trabalho' de março na Aced

No próximo dia 11 de março, a Associação Comercial e Empresarial de Dourados (ACED) realiza a segunda edição de 2025 do programa “Despertar para o Trabalho”. Nesta edição, a palestrante convidada é Gisele Além, que aborda o tema “Empreendedorismo no Trabalho: Atitudes que fazem a diferença na Carreira”. O encontro está marcado para as 7h, […]