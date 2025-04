PMA realiza resgate de cobra coral em residência de Dourados

EMPREENDEDORISMO

Inscrições para 15ª Feira Criativa do MS estão abertas

A tradicional Feira Criativa do MS chega à sua 15ª edição no próximo dia 4 de maio, no Parque dos Ipês, e as inscrições para expositores já estão abertas. De acordo com a organização, o evento é mais do que um simples espaços de venda, mas sim um encontro que fortalece o comércio criativo, promove […]