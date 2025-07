Polícia apreende 900 quilos de drogas e recupera carro roubado em Ponta Porã

Quase uma tonelada de drogas foi apreendida por policiais militares do Departamento de Operações de Fronteira (DOF) em uma casa abandonada no bairro Altos da Glória, em Ponta Porã. No local, também foi recuperado um veículo com registro de roubo no estado de Minas Gerais. Segundo a polícia, o material apreendido, é avaliado em aproximadamente R$ 2 milhões, foi encaminhado à Delegacia da Polícia Civil de Ponta Porã.

De acordo com o DOF, a equipe fazia patrulhamento pelo perímetro urbano da cidade na quarta-feira (16), quando recebeu a informação de que uma residência estaria sendo utilizada por traficantes como ponto de armazenamento e cultivo de entorpecentes.

No imóvel, que estava sem moradores, foram encontrados 907 quilos de maconha, 11 quilos de skunk e mudas de cannabis. No mesmo local foi localizado um Ford Ka, roubado no mês passado em Divinópolis, Minas Gerais.

A ação faz parte do Programa Protetor das Fronteiras e Divisas, desenvolvido em parceria entre a Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública (Sejusp) e o Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP). (Com informações da DOF)