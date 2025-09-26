Polícia apreende arma, munições, drogas e cigarros de origem estrangeira em Itaporã

Uma operação deflagrada pela Polícia Civil de Itaporã para o cumprimento de mandado de busca e apreensão na residência de dois investigados resultou na apreensão de arma de fogo, munições, drogas, cigarros eletrônicos e cigarros de origem estrangeira. Um dos alvos foi preso em flagrante.

Segundo a polícia, na primeira casa foi apreendida uma arma de fogo, calibre 7.65 e 11 munições, uma espingarda de pressão, uma embalagem com substância análoga à cocaína, pesando aproximadamente 7,2 gramas, uma balança de precisão e uma grande quantia em dinheiro, em cédulas fracionadas. O dono dos objetos foi preso em flagrante por tráfico de drogas, posse irregular de arma de fogo de uso permitido e comércio ilegal de arma de fogo.

Já no segundo alvo, foram encontrados 39 cigarros eletrônicos e 46 pacotes de cigarros de origem estrangeira, porém o possuidor dos objetos não foi localizado no momento das buscas, tendo comparecido posteriormente na delegacia, na presença de seu advogado, para prestar os esclarecimentos devidos. (Com informações da PCMS)