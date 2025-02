Polícia apreende drogas e armamentos de guerra em comércio na fronteira

Policiais civis da Delegacia Especializada de Repressão aos Crimes de Fronteira (Defron) desarticularam um esquema de tráfico de drogas nesta segunda-feira (24), em uma empresa de comércio de erva-mate, no distrito de Sanga Puitã, em Ponta Porã. Três pessoas da mesma família foram presas no local, onde também foram apreendidos quase 400 quilos de entorpecentes e um arsenal de armamentos pesados.

Segundo as informações policiais, foi realizada investigação que levou os agentes até a empresa. Durante as buscas foram encontrados entorpecentes em compartimentos ocultos em um caminhão e algumas armas na empresa. Já em um imóvel anexo ao estabelecimento, foram encontradas mais substâncias ilícitas e as armas de alto calibre, entre elas, dois fuzis AR-15 municiados.

Pai, mãe o o filho do casal foram presos e autuados em flagrante pelos crimes de tráfico de drogas, associação ao tráfico e posse de arma de fogo de uso restrito. Ao todo foram apreendidos 375 kg de crack e 11,2 kg de cocaína, um fuzil BFI Bushmaster .223-5.56, um fuzil Colt M4 .223-5.56, um revólver Rossi .357 e uma espingarda calibre 12, além do caminhão, outros veículos e motocicletas.

A Defron estima que o prejuízo ao crime organizado ultrapasse os R$ 20 milhões.