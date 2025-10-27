Veículos de Comunicação
Dourados

Combate ao tráfico

Polícia apreende mais de R$ 1,7 milhão em drogas na MS-156 em Caarapó

No interior do veículo foram encontrados 453 quilos de maconha, 50 quilos de skunk e 1,1 quilo de haxixe marroquino, mais de meia tonelada de entorpecentes no total. (Divulgação)
Uma ação de fiscalização policial resultou na apreensão de mais de R$ 1,7 milhão em drogas na madrugada desta segunda-feira (27), na rodovia MS-156, em Caarapó.

Segundo a polícia, durante a operação, os agentes tentaram abordar um veículo que desobedeceu a ordem de parada e fugiu por vários quilômetros. O carro foi interceptado após o condutor perder o controle e entrar em um canavial às margens da estrada.

No interior do veículo foram encontrados 453 quilos de maconha, 50 quilos de skunk e 1,1 quilo de haxixe marroquino, mais de meia tonelada de entorpecentes no total.

Dois homens, de 27 e 25 anos, foram presos e encaminhados, junto com o veículo e a droga, à Delegacia de Polícia Civil de Caarapó. O valor estimado da carga apreendida é de R$ 1.709.500,00.

