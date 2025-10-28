Veículos de Comunicação
FORAGIDO

Polícia busca foragido suspeito de ajudar o filho em tentativa de homicídio

Jhonatan Xavier

Roberto Silva Soares é considerado foragido / Foto: PC/Divulgação
Policiais civis de Ponta Porã estão a procura Roberto Silva Soares, de 53 anos, acusado de ajudar o filho, de 25, a tentar matar um desafeto no dia 28 de setembro, no distrito de Sanga Puitã. Uma foto do foragido foi divulgada nesta terça-feira (28).

Na sexta (24/10), os agentes conseguiram realizar a prisão do autor de 25 anos. Segundo as informações policiais, ele e o pai, Roberto, invadiram a residência da vítima, de 50. Houve luta corporal e a vítima foi atingida durante o confronto. Os suspeitos fugiram, deixando a arma do crime para trás. A vítima foi socorrida pela Polícia Militar e encaminhada para atendimento médico.

Após a prisão do rapaz, a polícia segue com as diligências para capturar Roberto Silva Soares, que segue foragido da Justiça.

A instituição solicita que qualquer informação sobre o paradeiro do foragido seja repassada, de forma anônima, através do Disque Denúncia +55 67 9639-2747 ou diretamente à Delegacia de Polícia Civil de Ponta Porã.

