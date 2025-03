Polícia Civil apreende 87 porções de crack em Naviraí

AULAS GRATUITAS

Inscrições para aulas de violão no Parque dos Ipês seguem abertas

A Secretaria Municipal de Cultura (Semc), segue com inscrições para aulas gratuitas de violão no Parque dos Ipês, na Vila Tonani, em Dourados. As inscrições seguem até o dia 25 de abril ou até o preenchimento das vagas disponíveis. De acordo com as informações da prefeitura, as aulas acontecem uma vez por semana, com duas […]