Polícia Civil cumpre mandado de prisão contra condenado por tráfico de drogas em Dourados

Nesta terça-feira (12),

Os investigadores da Delegacia Especializada de Repressão a Crimes de Fronteira – DEFRON realizaram o cumprimento do mandado de prisão em desfavor de um indivíduo de 41 anos, condenado pelo crime de tráfico. A ação ocorreu na terça-feira (12).

O detido, identificado como P.C.D.S.G., é condenado à pena de 8 anos de prisão em regime fechado e foi encaminhado à Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário de Dourados, para seu posterior encaminhamento à Polícia Penal.

De acordo com a Polícia Civil, a ação faz parte de uma série de diligências realizadas pela DEFRON no intuito de proceder ao cumprimento de mandados de prisão em aberto, sobretudo pela prática de crimes graves, como tráfico de drogas e roubos.