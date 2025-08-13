Veículos de Comunicação
JP News
TVC
Cultura 106,5 Três Lagoas
Cultura 106,3 Paranaíba
Cultura 105,5 Aparecida do Taboado
Massa FM 90,3 Dourados
Massa FM 93,3 Três Lagoas
Massa FM 93,7 Campo Grande
Sou7
Rádios
TVC Ao Vivo

Início Dourados

Polícia

Polícia Civil cumpre mandado de prisão contra condenado por tráfico de drogas em Dourados

Kátia Kuratone

O detido, identificado como P.C.D.S.G., é condenado à pena de 8 anos de prisão em regime fechado e foi encaminhado à Depac. (Divulgação/PCMS)
O detido, identificado como P.C.D.S.G., é condenado à pena de 8 anos de prisão em regime fechado e foi encaminhado à Depac. (Divulgação/PCMS)

Nesta terça-feira (12),

Os investigadores da Delegacia Especializada de Repressão a Crimes de Fronteira – DEFRON realizaram o cumprimento do mandado de prisão em desfavor de um indivíduo de 41 anos, condenado pelo crime de tráfico. A ação ocorreu na terça-feira (12).

O detido, identificado como P.C.D.S.G., é condenado à pena de 8 anos de prisão em regime fechado e foi encaminhado à Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário de Dourados, para seu posterior encaminhamento à Polícia Penal.

De acordo com a Polícia Civil, a ação faz parte de uma série de diligências realizadas pela DEFRON no intuito de proceder ao cumprimento de mandados de prisão em aberto, sobretudo pela prática de crimes graves, como tráfico de drogas e roubos.

Assuntos

Mais notícias

Mais artigos