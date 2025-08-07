Polícia Civil deflagra Operação 'Caixa Três' em Dourados contra desvio de R$ 3 milhões de empresa

A Polícia Civil de Mato Grosso do Sul, por meio da 1ª Delegacia de Polícia de Dourados, deflagrou nsesta quinta-feira (7) a Operação “Caixa Três”, que investiga um esquema de furto qualificado, com prejuízo estimado de aproximadamente R$ 3 milhões de uma empresa do ramo de transporte.

Segundo informações da polícia, as investigações apontam que os autores, com acesso privilegiado à empresa, desviaram recursos ao longo do tempo de forma estruturada. Os principais investigados são identificados pelas iniciais F.C. e L.C.R., os quais possuíam vínculos com a vítima e suspeitos de atuar em conluio para o cometimento do crime.

Durante a operação, foram cumpridos mandados de busca e apreensão em diversos alvos, localizados em Dourados e Batatais (SP). A ação resultou na apreensão de documentos, aparelhos celulares e notebooks, que servirão como prova para o aprofundamento das investigações.

A operação foi coordenada pela 1ª Delegacia de Polícia de Dourados, com o apoio das Delegacias de Polícia de Itaporã e Batatais, destacando a importância da atuação integrada entre as forças policiais de diferentes estados.