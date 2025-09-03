Veículos de Comunicação
Polícia Civil deflagra operação para combater fraudes eletrônicas em Dourados

Kátia Kuratone

Nesta quarta-feira (3), com o apoio da 1ª Delegacia de Polícia de Dourados, foram cumpridos três mandados de busca e apreensão na cidade, visando reunir provas e aprofundar a investigação sobre o destino dos recursos subtraídos. (Divulgação PCMS)
O 1º Distrito Policial de Dourados em apoio a 3ª Delegacia de Polícia de Santa Maria (RS) deflagrou a Operação Finee, ação voltada ao combate aos crimes de furto qualificado e estelionato. Segundo informações da PCMS, as investigações tiveram início em junho de 2024, após uma empresa de Santa Maria ter suas contas bancárias invadidas, ocasionando o desvio de mais de meio milhão de reais.

Investigação

Ao longo de mais de um ano de apurações, a Polícia Civil identificou diversos beneficiários do esquema criminoso e representou por medidas cautelares, que resultaram no bloqueio de mais de R$ 160 mil oriundos do valor desviado.

A Operação Finee representa mais um exemplo da atuação integrada da Polícia Civil em nível nacional, reforçando o compromisso no enfrentamento a crimes patrimoniais de grande repercussão e no desmantelamento de esquemas fraudulentos que causam severos prejuízos às vítimas e à economia.

