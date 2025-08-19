Veículos de Comunicação
Polícia

Polícia

Polícia Civil desmonta laboratório de droga 'DRY' em Ponta Porã

Kátia Kuratone

Polícia desarticula um laboratório de produção de entorpecentes em Ponta Porã. (Divulgação/PCMS)
Polícia desarticula um laboratório de produção de entorpecentes em Ponta Porã. (Divulgação/PCMS)

Policiais da Delegacia de Repressão aos Crimes de Fronteira (DEFRON) prenderam dois homens e desarticularam um laboratório de produção de entorpecentes em Ponta Porã, nesta segunda-feira (18). Segundo a polícia, foram apreendidos 20 quilos de DRY, droga de alto valor comercial.

Derivada da maconha, DRY é uma droga que chama atenção não apenas pelo alto valor, mas pelas consequências ainda mais graves que traz à saúde.

Os presos, dois homens, um de 39 e outro de 46 anos, são concunhados e, segundo a investigação, utilizavam dois imóveis para as atividades criminosas: um para armazenar drogas e outro para a produção e refino.

Durante a ação policial, em um dos endereços, os policiais encontraram 6kg de skunk, 350g de maconha, 50g de cocaína e 18 gramas DRY. No outro imóvel, identificado como laboratório, foram apreendidos 100kg de skunk, 20kg de DRY, além de equipamentos utilizados no preparo, como prensa, formas, cilindros pressurizados, 30 botijões de gás de geladeira e quatro balanças de precisão. 

Os dois homens foram autuados em flagrante por tráfico de drogas e associação para o tráfico e encaminhados à sede da DEFRON, em Dourados.

