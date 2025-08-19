Polícia Civil e Receita Federal apreendem mais de um milhão em mercadorias de contrabando em Dourados

Uma ação conjunta da Polícia Civil de Mato Grosso do Sul, por intermédio da Delegacia de Repressão aos Crimes de Fronteira (DEFRON), com a Receita Federal, apreendeu mercadorias avaliadas em aproximadamente R$ 1,4 milhão durante operação realizada na última semana, nos distritos de Vila Vargas e Picadinha, em Dourados.

Segundo divulgado pela PCMS, a ação faz parte da operação “Protetor e Divisas” e contou com o apoio do Grupo Regional de Vigilância e Repressão (GRVR) da Receita Federal.

Três veículos foram interceptados transportando caixas de cigarros, aparelhos celulares de diversas marcas, incluindo Apple e Xiaomi, além de iPods, iPads e canetas de mounjaro. Em uma residência aparentemente desabitada, também foram localizadas mais caixas de cigarros e outros itens de origem ilícita.

Segundo a Receita Federal, os cigarros apreendidos serão destruídos, enquanto os demais produtos poderão ser leiloados, destinados a instituições sociais ou incorporados ao uso de órgãos públicos.

Os veículos e mercadorias foram recolhidos e encaminhados ao pátio da Receita Federal em Ponta Porã, enquanto os cigarros encontrados na casa desabitada seguiram para a unidade em Campo Grande, onde passarão pelos trâmites legais.