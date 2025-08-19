Veículos de Comunicação
Início Dourados

Polícia Civil e Receita Federal apreendem mais de um milhão em mercadorias de contrabando em Dourados

Kátia Kuratone

Operação “Protetor e Divisas” resulta na apreensão de R$ 1,4 milhão em contrabando. (Divulgação/PCMS)
Uma ação conjunta da Polícia Civil de Mato Grosso do Sul, por intermédio da Delegacia de Repressão aos Crimes de Fronteira (DEFRON), com a Receita Federal, apreendeu mercadorias avaliadas em aproximadamente R$ 1,4 milhão durante operação realizada na última semana, nos distritos de Vila Vargas e Picadinha, em Dourados.

Segundo divulgado pela PCMS, a ação faz parte da operação “Protetor e Divisas” e contou com o apoio do Grupo Regional de Vigilância e Repressão (GRVR) da Receita Federal.

Três veículos foram interceptados transportando caixas de cigarros, aparelhos celulares de diversas marcas, incluindo Apple e Xiaomi, além de iPods, iPads e canetas de mounjaro. Em uma residência aparentemente desabitada, também foram localizadas mais caixas de cigarros e outros itens de origem ilícita.

Segundo a Receita Federal, os cigarros apreendidos serão destruídos, enquanto os demais produtos poderão ser leiloados, destinados a instituições sociais ou incorporados ao uso de órgãos públicos.

Os veículos e mercadorias foram recolhidos e encaminhados ao pátio da Receita Federal em Ponta Porã, enquanto os cigarros encontrados na casa desabitada seguiram para a unidade em Campo Grande, onde passarão pelos trâmites legais.

