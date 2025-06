Polícia Civil prende dois e apreende mais de 100 kg de pasta base em Dourados

A 2ª Delegacia de Polícia Civil de Dourados realizou a apreensão de 108kg de pasta base de cocaína, que estavam armazenados em uma residência no bairro Jardim Água Boa. Duas pessoas foram presas em flagrante por tráfico de drogas.

Segundo as informações policiais, o local já era monitorado há algumas semanas pela equipe, que percebeu movimentações atípicas, fazendo com que as suspeitas de que o local servia como um entreposto de drogas se confirmassem.

Durante a abordagem policial, dois homens responsáveis pela custódia do entorpecente foram presos em flagrante.

Os 105 tabletes estavam acondicionados em caixas de papelão e teriam como destino o Estado de São Paulo, no entanto também estavam sendo fracionados e comercializados na cidade para “bocas de fumo”. A carga é avaliada em cerca de R$ 3 milhões.