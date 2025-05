Polícia Civil prende homem acusado de estuprar e engravidar a cunhada de 13 anos em Dourados

Tragédia Ciclista morre atropelado por caminhão em Dourados

Um homem morreu nesta quarta-feira (28), após ser atropelado por um caminhão. O acidente aconteceu no cruzamento das ruas Albino Torraca com a Olinda Pires de Almeida, em Dourados. A vítima trafegava de bicicleta. Equipes do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência), do Corpo de Bombeiros e da Polícia Militar foram acionadas e estiveram […]