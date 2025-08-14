Polícia Civil prende quatro integrantes de célula criminosa em Dourados

A operação “Para” deflagrada por policiais civis da Delegacia de Repressão aos Crimes de Fronteira (DEFRON) e do Setor de Investigações Gerais/Núcleo Regional de Inteligência (SIG/NRI) de Dourados, nesta quarta-feira (13), resultou na prisão de quatro pessoas, além da apreensão de drogas, armas e munições.

A ação policial tinha como objetivo de desarticular uma célula criminosa envolvida em crimes violentos e em disputa territorial entre facções em Dourados

As investigações apontavam que, nos últimos meses, a região dos bairros Canaã IV e Vila São Braz estão sendo palco de conflitos entre grupos criminosos pelo controle do tráfico de drogas, situação que resultou em diversos episódios de violência, incluindo o homicídio do adolescente Vitor Fabrício Ogeda Silva, de 15 anos, morto a tiros em maio, em frente à sua casa, no bairro Canaã IV. O crime ocorreu por volta das 22h, na esquina das ruas 8 e 5, quando o adolescente estava sentado com um primo e dois amigos.

Operação ‘Para’

Ontem, as equipes policiais realizaram abordagens em três pontos utilizados para armazenamento de drogas, armas e munições. Quatro investigados foram presos. Na ação, ainda foram apreendidos um revólver calibre .38, 30 munições do mesmo calibre, dois artefatos explosivos de mão, uma motocicleta, porções de maconha, crack, cocaína e haxixe, balanças de precisão, equipamentos para fracionamento e acondicionamento de drogas e aproximadamente R$ 2.500,00 em espécie.

Segundo informações da PCMS, as ações integradas entre as unidades policiais continuam para aprofundar as investigações e desmantelar outras células criminosas que possam atuar na cidade e região.