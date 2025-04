Polícia Civil recupera objetos furtados em propriedades rurais de Deodápolis e Dourados

Diversos objetos furtados de propriedades rurais localizadas em Deodápolis e Dourados foram recuperados pela Polícia Civil de Mato Grosso do Sul, por intermédio da Delegacia de Repressão aos Crimes de Fronteira (DEFRON), na quarta-feira (16). As ações fazem parte de investigações iniciadas, após o registro de boletins de ocorrência na Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário de Dourados (DEPAC) e na Delegacia de Deodápolis.

Durante as diligências, os policiais identificaram um dos autores, R.S., de 42 anos, e localizaram o endereço onde ele reside, em Angélica. No local, foram encontrados diversos objetos com indícios de origem ilícita. O indivíduo, no entanto, não foi localizado. Parte dos materiais também foi achada em um imóvel anexo, com sinais de ocultação, sendo todos os itens apreendidos.

Entre os bens recuperados estão móveis, eletrodomésticos, ferramentas e insumos agropecuários, que foram reconhecidos e restituídos às vítimas.

A DEFRON segue com as investigações para identificar todos os envolvidos nos crimes patrimoniais que vêm afetando propriedades do campo. Denúncias anônimas podem ser feitas 24 horas por dia pelo número (67) 99633‑7982. O sigilo é garantido.

*Com informações da assessoria da PCMS