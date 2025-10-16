Polícia do MS recupera veículo furtado em São Paulo

Policiais militares do DOF (Departamento de Operações de Fronteira) recuperaram, nesta quarta-feira (15), em Caarapó, um veículo Hyundai HB20 furtado nesta terça-feira (14) no Estado de São Paulo. Um homem de 39 anos foi preso em flagrante.

Segundo as informações policiais, a ação aconteceu durante bloqueio na MS-156, zona rural do município, quando abordaram o condutor do HB20. Durante a entrevista, o homem apresentou versões desencontradas sobre o motivo da viagem.

Na checagem da documentação do automóvel, os policiais constataram que o veículo havia sido furtado na cidade de Campinas (SP). O homem e o veículo foram encaminhados à Delegacia da Polícia Civil de Caarapó.