Início Dourados

TRÁFICO DE DROGAS

Polícia faz apreensão milionária de skunk em Dourados

Jhonatan Xavier

Droga apreendida foi avaliada é mais de R$ 2,2 milhões / Foto: DOF/Reprodução
Policiais militares do DOF (Departamento de Operações de Fronteira) prenderam em flagrante, na noite de terça-feira (16), um homem de 26 anos em uma casa no Jardim Canaã I, em Dourados. A ação ocorreu após abordagem do suspeito frente à residência, onde, visivelmente nervoso, ele chamou atenção dos policiais.

Durante vistorias no veículo do homem e na própria casa, foram encontrados diversos volumes de skunk, droga derivada da maconha, totalizando 220 quilos. Na residência também foram apreendidos fardos com droga.

Questionado, o preso afirmou que buscou os entorpecentes de pessoa desconhecida em Dourados e que os levaria até Rio Brilhante, recebendo pelo transporte a quantia de R$ 1.500. O material apreendido tem valor estimado de R$ 2,2 milhões e foi encaminhado à Defron (Delegacia Especializada em Repressão aos Crimes de Fronteira). ￼

