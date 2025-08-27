Veículos de Comunicação
Início Dourados

Polícia

Polícia fecha laboratório de canabidiol e homem é preso em Dourados

Kátia Kuratone

De acordo com informações policiais, cada frasco do produto chegava a valer cerca de R$ 800 no mercado ilegal. (Foto: Divulgação/SIG)
Um laboratório clandestino de canabidiol, substância extraída a partir da maconha, foi fechado no bairro Parque Alvorada, em Dourados, nesta quarta-feira (27). A ação conjunta realizada pelo Setor de Investigações Gerais (SIG), Núcleo Regional de Inteligência (NRI) e da Delegacia Especializada de Repressão aos Crimes de Fronteira (Defron) resultou na prisão em flagrante de Ediberto da Silva Menezes Filho, de 30 anos.

No local, os policiais apreenderam diversos pacotes de skunk, totalizando aproximadamente 7 kg, além de cerca de 30 frascos de Canabidiol prontos para comercialização e outros frascos em processo de produção.

De acordo com informações policiais, cada frasco do produto chegava a valer cerca de R$ 800 no mercado ilegal.

Durante a operação também foram encontrados dois simulacros de arma de fogo e três munições. O responsável pelo laboratório, identificado como Ediberto da Silva Menezes Filho, de 30 anos, foi preso. Ele responderá por tráfico de drogas, posse de arma de uso restrito e porte de arma de uso permitido.

