Polícia Federal cumpre mandados em Dourados em operação contra tráfico internacional

A Polícia Federal deflagrou nesta quarta-feira (26/11) a Operação Balcãs, com o objetivo de desarticular uma Organização Criminosa responsável pelo ciclo logístico de remessa de cocaína da América do Sul até a Europa, por meio de portos brasileiros. A ação policial contou com a colaboração da Europol, SENAD/PY e National Police/HOL.

Segundo a PF, em Dourados, foram cumpridos cinco mandados de busca e apreensão e uma prisão preventiva. Na Capital, houve o cumprimento de um mandado de busca e apreensão; em Ponta Porã, seis mandados; em Porto Velho, uma prisão preventiva; em Amsterdam, na Holanda, um mandado de busca e apreensão; e em Yby Yau, no Paraguai, um mandado de busca e apreensão. Além disso, houve uma prisão no Paraguai e quatro Difusões Vermelhas emitidas para captura internacional dos investigados.

A operação aconteceu simultaneamente nos três países, onde foram cumpridos um total de 14 mandados de busca e apreensão, além de efetuadas três prisões preventivas.

No Brasil e Paraguai foram apreendidos 27 veículos e 43 imóveis, avaliados em aproximadamente R$ 300 milhões, de propriedade dos investigados e de empresas envolvidas nos crimes, além de determinado o bloqueio judicial de valores e ativos em instituições financeiras.

Ação conjunta

As investigações, realizadas em conjunto com o GAECO Nacional/ MPF, representam a terceira fase da Operação Hinterland, deflagrada em 2023, e teve como enfoque os compradores das drogas remetidas pela ORCRIM por intermédio de portos brasileiros, em especial decorrentes do aprofundamento dos fatos relacionados à apreensão de três toneladas de cocaína realizada na cidade de Pelotas, a maior da história do Rio Grande do Sul.

Nesta nova fase, foi identificado que o comprador da droga era um integrante de uma das máfias mais atuantes na região dos Balcãs, além de ter sido constatado que os investigados atuaram no envio de, aproximadamente, 12 toneladas de droga à Europa. (Com informações da PF)