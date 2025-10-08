Veículos de Comunicação
PROTEÇÃO INTEGRAL III

Polícia Federal deflagra megaoperação contra abuso infantil

Jhonatan Xavier

Operação cumpre mandados em MS e outros 15 estados / Foto: Divulgação/PF
Operação cumpre mandados em MS e outros 15 estados / Foto: Divulgação/PF

A Polícia Federal desencadeou nesta quarta-feira (08), uma megaoperação e cumpre mandados em Mato Grosso do Sul e outros 15 estados. Denominada Proteção Integral III, a ação tem objetivo de identificar e prender criminosos envolvidos em crimes de abuso sexual de crianças e adolescentes praticados, principalmente, pela internet.

Ao todo são 182 mandados de busca e apreensão e 11 de prisão preventiva em todo o país. Até o momento 37 pessoas foral presas em flagrante e também houve duas apreensões de menores e duas vítimas resgatadas.

Em nota, a PF informou que “Somente em 2025, entre janeiro e setembro, a polícia federal já cumpriu mais de 1.630 mandados de prisão de foragidos condenados por crimes sexuais, demonstrando o empenho da instituição em proteger crianças e adolescentes e responsabilizar autores de crimes dessa natureza”.

A Operação Proteção Integral III dá continuidade às edições anteriores, deflagradas em março e maio deste ano.

