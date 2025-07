Polícia Federal prende suspeitos de compartilhar pornografia infantil

Na manhã desta terça-feira (29/7), a Polícia Federal deflagrou a Operação Anjos do Conesul II no município de Naviraí, há 138 km de Dourados, com a finalidade de reprimir o compartilhamento e armazenamento de imagens contendo abuso sexual infantojuvenil pela internet.

Segundo as informações da polícia, foi identificado um indivíduo que armazenava e compartilhava imagens e vídeos de abuso sexual infantil para outros envolvidos em diversos países, utilizando plataformas virtuais e redes sociais.

Diante disso, a PF cumpriu mandado judicial de busca e apreensão na residência do investigado, e outro na cidade de Douradina, cidade vizinha à Dourados, onde foi apreendido o equipamento eletrônico utilizado para armazenar e compartilhar o material pornográfico. O envolvido responderá pelos crimes de compartilhamento e armazenamento de material contendo imagens de abuso sexual de crianças e adolescentes perante a Justiça Federal.

Ainda conforme a PF, a Operação Anjos do Conesul II é resultado das ações intensificadas da Polícia Federal no combate aos crimes de abuso e exploração sexual infantil na internet praticados na região sul-mato-grossense. O nome faz alusão à dedicação dos policiais que trabalham diuturnamente para reprimir esta modalidade de crime na região do Conesul, servindo como guardiões dos direitos das crianças e adolescentes.