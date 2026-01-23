Veículos de Comunicação
Início Dourados

CRIME

Polícia identifica autoras de furto de R$ 35 mil em mercadorias no Atacadão em Dourados

Kátia Kuratone

Autoras de um furto estimado em aproximadamente R$ 35 mil em mercadorias ocorrido no Mercado Atacadão de Dourados foram indiciadas (Fotos: Divulgação/PCMS)
Autoras de um furto estimado em aproximadamente R$ 35 mil em mercadorias ocorrido no Mercado Atacadão de Dourados foram indiciadas pelos crimes de furto qualificado pelo abuso de confiança e pelo concurso de pessoas, segundo divulgado pela Polícia Civil de Mato Grosso do Sul (PCMS), por meio da Segunda Delegacia de Dourados, que concluiu as investigações.

Segundo a polícia, as autoras atuaram de forma coordenada e previamente ajustada, adentrando o estabelecimento comercial e concentrando-se nos itens de maior valor econômico de cada setor da loja, valendo-se da ajuda de uma funcionária do próprio estabelecimento para viabilizar a prática criminosa.

Imagens mostram que as mercadorias eram ocultadas de maneira dissimulada e, após a saída do estabelecimento, transportadas com o auxílio de um veículo utilizado para dar suporte à empreitada criminosa. As investigações revelaram, ainda, que o grupo contou com a participação de uma adolescente de 13 anos de idade para a prática do crime.

No decorrer da investigação foi possível identificar e indiciar as autoras envolvidas, esclarecendo a dinâmica do crime e o papel desempenhado por cada uma das investigadas, que foram indiciadas pelos crimes de furto qualificado pelo abuso de confiança e pelo concurso de pessoas, bem como pelo crime previsto no artigo 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente.

Em razão da vinculação direta do automóvel à prática delitiva, o veículo utilizado no crime foi apreendido pela Polícia Civil.

O pedido de prisão preventiva foi indeferido pelo Poder Judiciário, sem prejuízo do regular prosseguimento da persecução penal. (Com informações da PCMS)

