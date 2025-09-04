Polícia incinera 12 toneladas de drogas em Ponta Porã

Começou nesta quinta-feira (4), a incineração de 12 toneladas de drogas. A ação é da Delegacia Especializada de Repressão aos Crimes de Fronteira (DEFRON), no âmbito da Operação Protetor, e com apoio da 2ª DP de Dourados.

Segundo a polícia, a queima da droga teve início às 8h, em uma empresa de armazenamento de grãos no município de Ponta Porã. Foram incineradas substâncias ilícitas do tipo maconha, cocaína, skank, pasta base, crack e haxixe.

Décima incineração do ano totalizando 129,5 toneladas

Esta foi a décima incineração de drogas realizada pela DEFRON em 2025, totalizando 129,5 toneladas de entorpecentes destruídos no ano. A eliminação dessa grande quantidade de drogas representa um prejuízo significativo ao crime organizado, enfraquecendo as estruturas das organizações criminosas que atuam na região de fronteira.

A DEFRON mantém um canal aberto para denúncias anônimas pelo telefone (67) 99633-7982. O sigilo é garantido, e o serviço funciona 24 horas por dia.