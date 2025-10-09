Veículos de Comunicação
Polícia incinera mais de uma tonelada de drogas em Ivinhema

Kátia Kuratone

Delegacia de Ivinhema realizou a incineração de 1,1 tonelada de entorpecentes. (Divulgação PCMS)
Delegacia de Ivinhema realizou a incineração de 1,1 tonelada de entorpecentes. (Divulgação PCMS)

A Polícia Civil, por meio da Delegacia de Ivinhema realizou a incineração de 1,1 tonelada de entorpecentes, resultado de apreensões realizadas em diversas ações policiais no município e região.

A queima aconteceu nas dependências da Usina Adecoagro, sendo incinerados diversos tipos de drogas, entre elas maconha, cocaína, skunk e pasta base.

Denúncias anônimas podem ser feitas pelo WhatsApp da SIG (67) 99208-9491, com garantia total de sigilo.

O procedimento contou com a presença de representantes do Ministério Público Estadual e da Vigilância Sanitária, conforme determina a Lei de Drogas, assegurando o cumprimento de todas as normas legais e sanitárias aplicáveis. (Com informações da PCMS)

