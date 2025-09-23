Veículos de Comunicação
JP News
TVC
Cultura 106,5 Três Lagoas
Cultura 106,3 Paranaíba
Cultura 105,5 Aparecida do Taboado
Massa FM 90,3 Dourados
Massa FM 93,3 Três Lagoas
Massa FM 93,7 Campo Grande
Sou7
Rádios
TVC Ao Vivo

Início Dourados

Polícia

Polícia incinera quase 7 toneladas de drogas em Ponta Porã nesta terça-feira

Kátia Kuratone

A queima teve início às 8h, em uma empresa de armazenamento de grãos em Ponta Porã - cidade localizada a 120 km de Dourados. (Divulgação PCMS)
A queima teve início às 8h, em uma empresa de armazenamento de grãos em Ponta Porã - cidade localizada a 120 km de Dourados. (Divulgação PCMS)

A Delegacia Especializada de Repressão aos Crimes de Fronteira (DEFRON) realiza nesta terça-feira (23), no âmbito da Operação Protetor, a incineração de 6,9 toneladas de droga. A queima teve início às 8h, em uma empresa de armazenamento de grãos em Ponta Porã – cidade localizada a 120 km de Dourados.

Segundo a Polícia Civil, estão sendo incineradas substâncias ilícitas do tipo maconha, cocaína, Skank, pasta base e haxixe.

Mais de 100 toneladas destruídos em 2025

Esta foi a décima primeira incineração de drogas realizada pela DEFRON em 2025, totalizando 136,4 toneladas de entorpecentes destruídos no ano. A eliminação dessa grande quantidade de drogas representa um prejuízo significativo ao crime organizado, enfraquecendo as estruturas das organizações criminosas que atuam na região de fronteira.

A DEFRON mantém um canal aberto para denúncias anônimas pelo telefone (67) 99633-7982. O sigilo é garantido, e o serviço funciona 24 horas por dia. (Com informações da PCMS)

Assuntos

Mais notícias

Mais artigos
As inscrições são gratuitas e serão realizadas exclusivamente de forma online até o dia 30 de setembro. (Divulgação)

Oportunidades

PreviD abre inscrições para estágio em diversas áreas em Dourados

O PreviD (Instituto de Previdência Social dos Servidores do Município de Dourados) está com inscrições abertas para o processo seletivo para estagiários. As inscrições são gratuitas e serão realizadas exclusivamente de forma online até o dia 30 de setembro. Estão disponíveis vagas de estágio para ensino superior, abrangendo os cursos de Administração, Ciências Contábeis, Economia, […]