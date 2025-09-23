Polícia incinera quase 7 toneladas de drogas em Ponta Porã nesta terça-feira

A Delegacia Especializada de Repressão aos Crimes de Fronteira (DEFRON) realiza nesta terça-feira (23), no âmbito da Operação Protetor, a incineração de 6,9 toneladas de droga. A queima teve início às 8h, em uma empresa de armazenamento de grãos em Ponta Porã – cidade localizada a 120 km de Dourados.

Segundo a Polícia Civil, estão sendo incineradas substâncias ilícitas do tipo maconha, cocaína, Skank, pasta base e haxixe.

Mais de 100 toneladas destruídos em 2025

Esta foi a décima primeira incineração de drogas realizada pela DEFRON em 2025, totalizando 136,4 toneladas de entorpecentes destruídos no ano. A eliminação dessa grande quantidade de drogas representa um prejuízo significativo ao crime organizado, enfraquecendo as estruturas das organizações criminosas que atuam na região de fronteira.

A DEFRON mantém um canal aberto para denúncias anônimas pelo telefone (67) 99633-7982. O sigilo é garantido, e o serviço funciona 24 horas por dia. (Com informações da PCMS)