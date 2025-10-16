Polícia investiga morte de homem encontrado enrolado em lona

Foi identificado como Alcides Ramírez, de 34 anos, o homem encontrado morto na manhã desta quarta-feira (15) enrolado em uma lona preta, em uma estrada vicinal do distrito de Zanja Pytá, povoado paraguaio que faz fronteira com Sanga Puitã, no município de Ponta Porã.

Conforme as informações divulgadas pela imprensa do país vizinho, trabalhadores que passavam pelo local encontram o corpo enrolado na lona, sobre um colhão no meio da estrada vicinal. A vítima era residente no bairro San Blas, em Pedro Juan Caballero.

O corpo apresentava dois disparos de arma de fogo, sendo um na mandíbula e outro no peito, com saída pelas costas. Alcides teria sido amarrado e envolto na lona sobre o colchão após os disparos.

Segundo as informações policiais, a causa da morte foi hemorragia aguda e choque hipovolêmico provocados pelos disparos. Ainda foi constatado que o local onde o corpo foi localizado não foi onde o crime ocorreu.

O local onde o corpo foi encontrado fica na Colônia Mbokajaí, a cerca de 40 quilômetros de Pedro Juan Caballero, região com forte presença de organizações criminosas que atuam no tráfico de drogas e de armas.

A polícia paraguaia segue com as investigações para identificar os suspeitos e a motivação do crime.