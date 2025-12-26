Veículos de Comunicação
Dourados

INVESTIGAÇÃO

Polícia investiga morte de idoso encontrado com hematomas

Jhonatan Xavier

Caso foi registrado na Depac de Dourados / Foto: Adilson Domingos/Arquivo/Reprodução
Caso foi registrado na Depac de Dourados / Foto: Adilson Domingos/Arquivo/Reprodução

A Polícia Civil de Dourados investiga a morte de Valdionor Osvaldo Wentz, 62 anos, encontrado morto na noite desta quarta-feira (24), no conjunto de quitinete onde morava, à rua João Vicente Ferreira, no bairro Jardim Maracanã.

Segundo informações policiais, o Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) foi acionado por volta das 21h30, e constatou o óbito. Inicialmente, o caso foi tratado como morte natural. Entretanto, a análise do SVO (Serviço de Verificação de Óbito), identificou diversos hematomas pelo corpo do homem.

Diante dos fatos, o filho dele, de 37 anos, foi orientado a procurar a Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário, Depac, de Dourados, para registrar ocorrência. O caso segue em investigação.

