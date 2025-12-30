Polícia localiza envolvidos em tentativa de homicídio

Policiais Civis do Setor de Investigações Gerais e Núcleo Regional de Inteligência (SIG/NRI) de Dourados, esclareceu, nesta terça-feira (30) uma tentativa de homicídio registrada no último fim de semana no bairro Jardim Novo Horizonte.

Segundo as informações policiais, o crime ocorreu na madrugada de domingo (28), quando um homem foi atingido por disparos de arma de fogo nas costas, nas proximidades de uma conveniência. Conforme apurado, dois indivíduos passaram pelo local em uma motocicleta e o passageiro efetuou os disparos contra a vítima.

O homem foi socorrido e encaminhado a uma unidade hospitalar, onde recebeu atendimento médico e sobreviveu aos ferimentos. A partir do registro da ocorrência, a Polícia Civil iniciou diligências para apurar as circunstâncias e identificar os autores.

Os dois envolvidos foram identificados e intimados para prestar esclarecimentos. Durante os procedimentos, um deles confessou ter efetuado os disparos, enquanto o outro conduzia a motocicleta. A arma utilizada no crime, um revólver calibre .38, foi localizada e apreendida. O armamento havia sido furtado na cidade de Jardim.

O caso segue sob investigação para a conclusão dos procedimentos legais.