Polícia localiza veículo roubado de professor vítima de tentativa de latrocínio em Deodápolis

Uma tentativa de latrocínio contra um professor, ocorrida no fim de semana está sendo investigada pela Polícia Civil de Deodápolis – cidade localizada a 80 km de Dourados. Segundo a polícia, o homem foi agredido na região da cabeça e teve seu veículo levado pelos criminosos. Após buscas intensas, o automóvel foi localizado na manhã desta segunda-feira (19), mas os autores do crime ainda não foram identificados.

De acordo com o site Deodápolis News, após um trabalho investigativo da polícia, que se estendeu por todo o domingo, o carro do professor foi encontrado abandonado. O veículo estava sem os quatro pneus. Peritos criminais realizaram a coleta de impressões digitais no automóvel em busca de vestígios que possam levar ao paradeiro dos suspeitos.

Segundo informações preliminares da investigação, o professor foi visto consciente pela última vez por volta das 3h da madrugada de sábado, ao deixar uma confraternização em uma casa de amigos.

Horas depois, por volta das 9h da manhã, um popular que passava pela saída de Deodápolis (sentido Ivinhema) localizou a vítima caída dentro de uma edícula abandonada. Edinaldo apresentava ferimentos graves na cabeça e foi socorrido.

A polícia foi acionada às 10h e deu início imediato às diligências para localizar os responsáveis e o veículo subtraído.

Nota Oficial

Em nota oficial, a Polícia Civil de Deodápolis trouxe esclarecimentos sobre informações que circulam em redes sociais e em alguns veículos de comunicação. Conforme a nota, até o momento não há elementos que confirmem se a vítima sofreu violência sexual.

As informações que foram divulgadas de que a vítima teria sofrido cirurgia na região anal não partiram da Polícia Civil, sendo de responsabilidade apenas e tão somente dos responsáveis por eventuais matérias nesse sentido.

O fato está sendo investigado como tentativa de latrocínio, uma vez que ocorreu a princípio um roubo seguido de tentativa de morte da vítima que na se consumou por motivos alheios a vontade do(s) autor(es).

Por fim, a Polícia Civil conta com o apoio da sociedade para o fornecimento de informações que possam auxiliar na identificação dos autores. As denúncias podem ser realizadas de forma totalmente anônima pelo telefone (67) 99286-9703.

A família da vítima, segundo o site Deodápolis News, também divulgou uma nota atualizando o estado de saúde do servidor no domingo à noite. Confira: