Polícia Militar Rodoviária apreende mais de uma tonelada de drogas e recupera veículo roubado na MS-164

A Polícia Militar Rodoviária (BPMRv), por meio da equipe do Tático Ostensivo Rodoviário (TOR), com apoio da Base Operacional de Aquidabã, realizou na manhã desta terça-feira (03) a apreensão de entorpecentes e a recuperação de um veículo com registro de roubo durante fiscalização na rodovia MS-164.

A ação ocorreu no km 116 da MS-164, quando as equipes realizavam ponto de bloqueio e fiscalização de trânsito. Durante a abordagem a um caminhão utilitário com carroceria tipo baú, o condutor informou que transportava carga lícita. No entanto, durante a verificação documental e inspeção da carga, os policiais constataram divergências entre as notas fiscais apresentadas e o material efetivamente transportado.

No interior do compartimento de carga foram localizadas diversas caixas contendo entorpecentes. Após a pesagem, foram apreendidos 1.022 quilos de substância análoga à maconha e 2,5 quilos de substância análoga ao haxixe marroquino.