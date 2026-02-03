Veículos de Comunicação
Início Dourados

Apreensão

Polícia Militar Rodoviária apreende mais de uma tonelada de drogas e recupera veículo roubado na MS-164

Liziane Zarpelon

A apreensão ocorreu no km 116 da MS-164. Durante a abordagem os policiais constataram divergências entre as notas fiscais apresentadas e o material transportado. No interior do compartimento de carga foram localizadas diversas caixas contendo entorpecentes.
A apreensão ocorreu no km 116 da MS-164. Durante a abordagem os policiais constataram divergências entre as notas fiscais apresentadas e o material transportado. No interior do compartimento de carga foram localizadas diversas caixas contendo entorpecentes.

A Polícia Militar Rodoviária (BPMRv), por meio da equipe do Tático Ostensivo Rodoviário (TOR), com apoio da Base Operacional de Aquidabã, realizou na manhã desta terça-feira (03) a apreensão de entorpecentes e a recuperação de um veículo com registro de roubo durante fiscalização na rodovia MS-164.

A ação ocorreu no km 116 da MS-164, quando as equipes realizavam ponto de bloqueio e fiscalização de trânsito. Durante a abordagem a um caminhão utilitário com carroceria tipo baú, o condutor informou que transportava carga lícita. No entanto, durante a verificação documental e inspeção da carga, os policiais constataram divergências entre as notas fiscais apresentadas e o material efetivamente transportado.

No interior do compartimento de carga foram localizadas diversas caixas contendo entorpecentes. Após a pesagem, foram apreendidos 1.022 quilos de substância análoga à maconha e 2,5 quilos de substância análoga ao haxixe marroquino.

Durante a checagem veicular, as equipes do TOR e da Base de Aquidabã constataram ainda que o veículo utilizava placas adulteradas, sendo identificado, por meio do chassi, que se tratava de um veículo com registro de roubo, ocorrido no estado do Rio de Janeiro, no ano de 2022.

O condutor relatou que havia sido contratado por um terceiro para buscar o veículo em Ponta Porã e entregá-lo em Três Lagoas, recebendo R$ 2.000,00 pelo transporte ilícito. Diante do flagrante, foi dada voz de prisão ao autor. A ocorrência foi apresentada na Delegacia da Polícia Federal de Ponta Porã para as providências legais cabíveis. O prejuízo estimado ao crime organizado é de R$ 2.317.000,00, considerando o valor dos entorpecentes apreendidos e do veículo recuperado. (Com informações da Assessoria de Comunicação Social – BPMRv/PMMS).

