Polícia prende autor de furto de fios que causou prejuízo de R$ 250 mil em Dourados

A Segunda Delegacia de Polícia de Dourados/MS informou que prendeu um dos autores de furto qualificado ocorrido na madrugada desta quinta (8), em propriedades onde se encontram instalados sistemas de energia fotovoltaica no bairro Jardim Oliveira I, em Dourados/MS.

Conforme apurado pela polícia, os autores pularam a cerca de alambrado do local e subtraíram grande quantidade de fios de energia elétrica e dois inversores, causando danos expressivos ao sistema fotovoltaico. Em razão da ação criminosa, aproximadamente 250 (duzentas e cinquenta) placas solares de uma das empresas vítimas e 116 (cento e dezesseis) placas solares da outra restaram danificadas, resultando em prejuízo financeiro estimado em cerca de R$ 250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais).

Em diligências posteriores, com base nas informações, a Polícia Civil identificou e prendeu um dos autores do crime, indivíduo já conhecido das autoridades policiais.

Foi requisitada perícia técnica no local dos fatos para constatação do rompimento de obstáculos, dos danos causados ao sistema fotovoltaico e da extensão do prejuízo patrimonial.

Diante da gravidade concreta do fato e do histórico criminal do investigado, foi representado ao Poder Judiciário pela decretação da prisão preventiva do autor. As investigações seguem em andamento para identificar o segundo envolvido e recuperar os objetos subtraídos.

A Polícia Civil ressalta que o furto de fios e equipamentos de energia causa graves prejuízos financeiros às vítimas e impactos diretos na atividade econômica, reforçando seu compromisso com o combate rigoroso a crimes patrimoniais. (Com informações da PCMS)