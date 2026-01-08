Veículos de Comunicação
JP News
TVC
Cultura 106,5 Três Lagoas
Cultura 106,3 Paranaíba
Cultura 105,5 Aparecida do Taboado
Massa FM 90,3 Dourados
Massa FM 93,3 Três Lagoas
Massa FM 93,7 Campo Grande
Sou7
Rádios
TVC Ao Vivo

Início Dourados

POLICIAL

Polícia prende autor de furto de fios que causou prejuízo de R$ 250 mil em Dourados

Kátia Kuratone

Conforme apurado pela polícia, os autores pularam a cerca de alambrado do local e subtraíram grande quantidade de fios de energia elétrica e dois inversores, causando danos expressivos ao sistema fotovoltaico (Foto: Divulgação/PCMS)
Conforme apurado pela polícia, os autores pularam a cerca de alambrado do local e subtraíram grande quantidade de fios de energia elétrica e dois inversores, causando danos expressivos ao sistema fotovoltaico (Foto: Divulgação/PCMS)

A Segunda Delegacia de Polícia de Dourados/MS informou que prendeu um dos autores de furto qualificado ocorrido na madrugada desta quinta (8), em propriedades onde se encontram instalados sistemas de energia fotovoltaica no bairro Jardim Oliveira I, em Dourados/MS.

Conforme apurado pela polícia, os autores pularam a cerca de alambrado do local e subtraíram grande quantidade de fios de energia elétrica e dois inversores, causando danos expressivos ao sistema fotovoltaico. Em razão da ação criminosa, aproximadamente 250 (duzentas e cinquenta) placas solares de uma das empresas vítimas e 116 (cento e dezesseis) placas solares da outra restaram danificadas, resultando em prejuízo financeiro estimado em cerca de R$ 250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais).

Em diligências posteriores, com base nas informações, a Polícia Civil identificou e prendeu um dos autores do crime, indivíduo já conhecido das autoridades policiais.

Foi requisitada perícia técnica no local dos fatos para constatação do rompimento de obstáculos, dos danos causados ao sistema fotovoltaico e da extensão do prejuízo patrimonial.

Diante da gravidade concreta do fato e do histórico criminal do investigado, foi representado ao Poder Judiciário pela decretação da prisão preventiva do autor. As investigações seguem em andamento para identificar o segundo envolvido e recuperar os objetos subtraídos.

A Polícia Civil ressalta que o furto de fios e equipamentos de energia causa graves prejuízos financeiros às vítimas e impactos diretos na atividade econômica, reforçando seu compromisso com o combate rigoroso a crimes patrimoniais. (Com informações da PCMS)

Assuntos

Mais notícias

Mais artigos