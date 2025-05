Polícia prende quatro e apreende mais de meia tonelada de maconha em Dourados

Em uma ação integrada entre os policiais do Setor de Investigações Gerais (SIG) da Delegacia de Dourados com a Guarda Municipal, desarticularam uma célula da facção criminosa do Primeiro Comando da Capital (PCC). A ação realizada na noite desta terça-feira (30) resultou na prisão de quatro indivíduos e na apreensão de aproximadamente 589 quilos de maconha, sendo 577 kg em fardos prensados e 12 kg já fracionados prontas para o comércio, além de um veículo e instrumentos relacionados ao tráfico.

Segundo informações da polícia, o principal alvo era D.I.V., 31 anos, apontado como responsável pela logística da organização na cidade de Dourados. Durante as diligências, os policiais identificaram que D.I.V. utilizava um veículo GM/Corsa, flagrado em vídeo contendo grande quantidade de entorpecente. Monitoramentos comprovaram a ligação entre ele e outros suspeitos, como H.M.C., 51 anos, vulgo “Calunga”, e B.L.S., 24 anos. Após se reunirem em uma residência no Jardim Clímax, os investigados se deslocaram até uma chácara no Distrito Industrial, local já suspeito de ser usado como depósito de drogas.

A equipe da Guarda Municipal foi acionada para realizar a abordagem ao veículo GM/Corsa após sua saída da propriedade. No interior do automóvel foram encontrados odor característico de maconha, uma balança de precisão e os dois ocupantes apresentaram versões contraditórias sobre a origem do carro e o motivo da visita à chácara.

Simultaneamente, o SIG realizou incursão na residência de D.I.V., onde ele tentou destruir seu celular ao perceber a chegada da equipe, indicando tentativa de obstrução de prova digital. No local foram localizadas porções fracionadas de maconha (buchas), além de balança de precisão e malas com roupas, o que indicava a hospedagem dos demais suspeitos.

Na chácara, um homem de 63 anos, V.N.N., afirmou residir no local, mas apresentou versões inconsistentes quanto à presença dos demais envolvidos. Durante buscas no galpão nos fundos da propriedade, os policiais localizaram uma câmara fria (container refrigerado), onde estavam escondidos 577 kg de maconha prensada, acondicionados em fardos e tabletes soltos, além de 12 kg de bucha de maconha, em pacotes.

O material foi apreendido e transportado à sede do SIG com apoio da GMD. Todos os envolvidos foram autuados em flagrante por tráfico de drogas e associação para o tráfico. A Polícia Civil destaca que seguirá com ações constantes de repressão qualificada ao narcotráfico e ao avanço de facções criminosas na região de fronteira.

*Com informações da PCMS