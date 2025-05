Polícia prende traficante e fecha 'boca de fumo' em Caarapó

A Polícia Civil, por intermédio da Delegacia de Caarapó, prendeu em flagrante, na terça-feira (27), um homem de 30 anos de idade, autor de tráfico de drogas. Ele mantinha um ponto de venda de entorpecentes no bairro Vila Planalto, em Caarapó.

Segundo apurado, a unidade policial recebeu uma denúncia anônima sobre a existência de pontos de comercialização de entorpecentes naquela localidade. Durante a investigação, os policiais observaram movimentação típica do comércio ilícito de drogas, com indivíduos entrando e saindo de um determinado imóvel em intervalos curtos, o que reforçou as suspeitas da equipe.

Realizada a abordagem, foi constatada a situação flagrancial, com apreensão de pasta base de cocaína. R.V.A. (30 anos), que já foi preso em situações anteriores por crimes patrimoniais, com participação também em ocorrências recentes de receptação, recebeu voz de prisão e foi conduzido para a delegacia.

A Polícia Civil ressalta que crimes como o tráfico de drogas fomentam diretamente a prática de delitos patrimoniais, como o furto e a receptação, gerando prejuízos à segurança e à tranquilidade da população. Assim, Delegacia de Caarapó reforça a importância da participação da comunidade no combate à criminalidade, por meio da denúncia anônima, com total sigilo da identidade do comunicante, pelo número: (67) 99268-9239.

*Com informações da PCMS