Polícia prende três por tráfico e apreende drogas, dinheiro e armas em Dourados

UNIÃO E FORTALECIMENTO

Empresários debatem propostas para transformar Dourados em polo natalino

A Associação Comercial e Empresarial de Dourados (ACED) promoveu na noite desta terça-feira (29) uma reunião estratégica com empresários do comércio central para apresentar a proposta do projeto para as Festas de Fim de Ano e Aniversário de Dourados. A ação, construída em parceria com a Prefeitura, Câmara dos Vereadores, CDL, Sindicom, Secod e o […]