POLICIAL

Polícia recaptura jovem envolvido em latrocínio de padre em Dourados

Kátia Kuratone

O padre Alexsandro da Silva Lima desapareceu no dia 14 de novembro de 2025. O corpo foi localizado no dia seguinte, sábado (15), em uma área da região do Distrito Industrial, em Dourados. (Foto: Arquivo PCMS)
O padre Alexsandro da Silva Lima desapareceu no dia 14 de novembro de 2025. O corpo foi localizado no dia seguinte, sábado (15), em uma área da região do Distrito Industrial, em Dourados. (Foto: Arquivo PCMS)

Policiais civis do Mato Grosso do Sul da Seção de Investigações Gerais (SIG) de Dourados cumpriram mandado de prisão preventiva contra J.V.M.V., de 18 anos, investigado por participação no latrocínio, que resultou na morte do padre Alexsandro da Silva Lima em novembro do ano passado, em Dourados.

O jovem havia sido preso em flagrante logo após o crime e solto em audiência de custódia realizada pelo Poder Judiciário. Segundo a investigação conduzida pela Seção de Investigações Gerais (SIG) de Dourados, ele teria auxiliado na adulteração da cena, removendo objetos da residência e contribuindo para a ocultação do corpo, além de subtrair itens do imóvel.

De acordo com a PCMS, após audiência de custódia, o investigado foi liberado mediante medidas cautelares, que incluíam a atualização de endereço e comparecimento aos atos processuais. O descumprimento dessas condições levou a Justiça a decretar a prisão preventiva. Ele foi recapturado em uma residência no bairro João Paulo II.

Com a nova prisão, já são dois dos cinco envolvidos detidos preventivamente. Um adolescente cumpre medida de internação e duas adolescentes respondem em liberdade.

O padre Alexsandro da Silva Lima desapareceu no dia 14 de novembro de 2025. O corpo foi localizado no dia seguinte, sábado (15), em uma área da região do Distrito Industrial, em Dourados. O religioso foi encontrado morto, com ferimentos provocados por golpes de faca e martelo.

(Com informações da PCMS)

