Polícia recupera ar condicionado furtado de UBS em Dourados instalado na casa do autor

Um aparelho de ar condicionado que foi furtado da UBS da Aldeia Bororó foi recuperado nesta quinta-feira (29), por policiais civis do SIG/NRI de Dourados. Segundo informações da polícia, o equipamento foi localizado instalado e em funcionamento na residência do autor, que confessou o furto.

O homem alegou que teria ido se consultar no local e teria visto o aparelho, que ainda estava fechado na caixa. Ele retornou à UBS no fim de semana para furtá-lo.

O local foi arrombado no dia 24 de janeiro, quando o equipamento, ainda na caixa, teria sido subtraído da UBS.

De acordo com a polícia, o ar condicionador foi desinstalado e apreendido, sendo posteriormente restituído à unidade de saúde. O homem, que tinha mandado de prisão em aberto, foi conduzido à sede do SIG/Dourados para o cumprimento.