Polícia recupera ar condicionado furtado de UBS em Dourados instalado na casa do autor

Kátia Kuratone

Segundo informações da polícia, o equipamento foi localizado instalado e em funcionamento na residência do autor, que confessou o furto. (Foto: Divulgação/PCMS)
Um aparelho de ar condicionado que foi furtado da UBS da Aldeia Bororó foi recuperado nesta quinta-feira (29), por policiais civis do SIG/NRI de Dourados. Segundo informações da polícia, o equipamento foi localizado instalado e em funcionamento na residência do autor, que confessou o furto.

O homem alegou que teria ido se consultar no local e teria visto o aparelho, que ainda estava fechado na caixa. Ele retornou à UBS no fim de semana para furtá-lo.

O local foi arrombado no dia 24 de janeiro, quando o equipamento, ainda na caixa, teria sido subtraído da UBS.

De acordo com a polícia, o ar condicionador foi desinstalado e apreendido, sendo posteriormente restituído à unidade de saúde. O homem, que tinha mandado de prisão em aberto, foi conduzido à sede do SIG/Dourados para o cumprimento.

