Início Dourados

EM INVESTIGAÇÃO

Polícia recupera carro roubado em rodovia e busca por autores

Jhonatan Xavier

Veículo foi localizado e apreendido na região do Jóquei Clube, em Dourados / Foto: PC/Divulgação
Veículo foi localizado e apreendido na região do Jóquei Clube, em Dourados / Foto: PC/Divulgação

Policiais civis do Setor de Investigações Gerais (SIG) de Dourados recuperaram nesta segunda-feira (27), um veículo roubado no último dia 21 nas proximidades do trevo de acesso da Rodovia BR-163 em Douradina.

De acordo com o boletim de ocorrência, por volta de meia-noite, a vítima conduzia o veículo Citroën com destino a sua residência. Quando passou pelo trevo de acesso à cidade de Douradina foi fechado por um veículo Chevrolet Cruze, de cor branca, momento em que um dos integrantes desse outro carro efetuou um disparo em direção ao seu automóvel.

Com medo, decidiu parar no acostamento, quando homens encapuzados desceram, anunciaram o assalto e o renderam, subtraindo o veículo.

A equipe policial localizou o veículo em uma área de chácaras nas proximidades do bairro Jóquei Clube, em Dourados. As investigações continuam para a localização dos responsáveis pelo crime e apuração das demais circunstâncias do fato.

