Polícia segue com buscas por dupla de foragidos

A Polícia Civil de Ponta Porã continua com as buscas de dois, dos seis presos que fugiram na tarde do último sábado (11). Até o momento quatro homens foram recapturados.

Segundo as informações policiais, por volta das 13h do sábado, os detentos forçaram a grade de uma das celas e conseguiram romper o cadeado que dava acesso ao pátio externo. Em seguida, pularam um muro de mais de três metros de altura e escaparam.

Ao tomar conhecimento da fuga, Policiais Civis da Seção de Investigações Gerais (SIG) conseguiram localizar e prender um dos fugitivos, de 44 anos. A Polícia Militar, com apoio da Força Tática, capturou outros três homens, com idades entre 22 e 38 anos. Entretanto, Pedro Lucca de Lima Santos e Guilherme Crisóstomo Alves, ambos naturais do Paraná continuam foragidos.

Qualquer informação sobre o paradeiro dos foragidos pode ser repassada de forma anônima pelo telefone (67) 99639-2747.