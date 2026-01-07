Policiais apreendem 700 quilos de agrotóxicos contrabandeados do Paraguai no Assentamento Itamarati

Durante um patrulhamento no Assentamento Itamarati, em Ponta Porã – cidade localizada a 120 km de Dourados, os policiais militares do DOF (Departamento de Operações de Fronteira) apreenderam, nesta terça-feira (6), um veículo GM Celta carregado com aproximadamente 700 quilos de defensivos agrícolas contrabandeados do Paraguai.

Segundo informações da polícia, eles receberam a informação de que um automóvel estaria abandonado em uma propriedade rural e possivelmente carregado com material ilícito. Os policiais localizaram o imóvel e constataram que o veículo estava abandonado. Durante a vistoria, foram encontrados os agrotóxicos de origem estrangeira. Buscas foram realizadas na região, mas nenhum suspeito foi localizado.

O material apreendido, avaliado em aproximadamente R$ 725 mil, foi encaminhado à Receita Federal de Ponta Porã. (Com informações da assessoria)

O DOF reforça que mantém um canal direto com o cidadão para denúncias e informações, pelo telefone 0800 647-6300.