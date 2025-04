Policial aposentado é morto em frente de casa na fronteira

Um homem de 53 anos, identificado como Tomás Lopez, um policial aposentado do Paraguai, foi executado a tiros por volta das 19h esta segunda-feira (21), no distrito de Yby Yaú, a pouco mais de 100 quilômetros de Ponta Porã, na fronteira entre Brasil e Paraguai.

Segundo as informações policiais, Tomás foi baleado no interior do próprio carro, um Toyota Allion, em frente à sua residência. O autor do crime, estava a pé e usava uma máscara de esqui, se aproximou do veículo e efetuou diversos disparos com uma arma de fogo, possivelmente uma espingarda calibre 12.

A vítima morreu no local, antes da chegada do socorro. Ainda de acordo com as informações, nenhum veículo foi avistado no local, o que indica que o autor teria agido sozinho.

Ainda não há informações sobre a autoria e a motivação do crime. O caso segue em investigação.