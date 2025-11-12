Veículos de Comunicação
Policial morre em acidente entre viatura da PM e carreta na MS-295

Kátia Kuratone

As circunstâncias do acidente serão apuradas. O impacto foi tão forte que a viatura capotou e ficou completamente destruída. (Foto: Jornal da Nova)
Um cabo da Polícia Militar de Mato Grosso do Sul morreu na manhã desta quarta-feira (12), em um grave acidente na rodovia MS-295, entre os municípios de Eldorado e Iguatemi. A colisão envolveu uma viatura da PM e uma carreta.

Identificado como Cabo da PM, Luiz Gustavo Cavanha Romero seguia pela estrada no sentido a Eldorado, onde buscaria um colega para iniciar o turno de serviço. 

As circunstâncias do acidente serão apuradas. O impacto foi tão forte que a viatura capotou e ficou completamente destruída. 

Equipes da Polícia Civil e da Polícia Científica foram acionadas. 

